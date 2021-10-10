جناح المكسيك في «إكسبو 2020».. لوحات فنية مبهرة

يجسد جناح المكسيك في «إكسبو 2020 دبي» أصالة الثقافة والتراث المكسيكي ويعكس دور المرأة المهم في المجتمع المكسيكي. وقالت مارثا جاراميليو مفوض عام جناح المكسيك في إكسبو 2020 دبي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» - إن واجهة جناح المكسيك قامت بحياكتها 200 امرأة مكسيكية حرفية من إقليم خاليسكو في الشمال الشرقي للمكسيك.. مشيرة إلى أن هذا العمل الفني هو رمز يجسد أهمية دور المرأة المكسيكية وبراعتها في التصميم التراثي والتعبير عنه. وأضافت أن أروقة الجناح المختلفة تتضمن تقديم عروض على شاشات ضخمة ذات أبعاد ثلاثية لعرض التنوع البيئي والطبيعة الخلابة التي تشتهر بها المكسيك. من جانبه، أوضح رانسيسكو كوردونو مشرف العروض في الجناح المكسيكي، أن الجناح يضم في أحد أروقته حضارة شعب المايا أحد أهم الحضارات التي ينحدر منها المكسيكيون، ويبلغ عمرها أكثر من 4000 عام، حيث يمر الزائر للجناح بتجربة حسية مختلفة عن باقي الأجنحة المشاركة في هذا الحدث الكبير الذي تحتضنه مدينة دبي والأول من نوعه في المنطقة.. لافتاً إلى أن الزائر للجناح يتعرف على المائدة المكسيكية للطعام والبهارات والطبيعة التي تتميز بها المكسيك.