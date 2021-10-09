مكتوم بن محمد يلتقي فريق عمل «الاتحادية للضرائب»

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، بفريق عمل الهيئة، واطلع سموه على سير العمل في الهيئة، ومشاريعها الاستراتيجية ومستجدات التطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة لأنظمتها في كافة مجالات عملها. وتفقّد سموه مقر الهيئة وآليات العمل في إداراتها وأقسامها، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وخالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ويونس الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في الوزارة ومدراء إدارات الهيئة.

وأكد سموه أهمية بذل الجهود والعمل في إطار المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قاد سموه منظومة العمل الحكومي إلى تحقيق نقلة نوعية، ورسخ نهجاً يقوم على دعم وتحفيز التطوير والابتكار. ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بضرورة استمرارية العمل على تطوير الخدمات المقدمة في الهيئة وتحقيق جودة عالية فيها، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤى والأهداف لجعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً.