11.6 مليون درهم لمستحقي الزكاة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد صندوق الزكاة خلال إحاطته الأخيرة اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير صرف 11 مليوناً و647 ألفاً و464 درهماً على 17 مشروعاً، استفاد منها 650 أسرة تتضمن 2482 فرداً، كما تقرر إجراء الإحاطة الإعلامية كل أسبوعين.

وقال الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة: إنه تم صرف 11 مليوناً و647 ألفاً و464 درهماً على 17 مشروعاً، لمستحقي الزكاة واستفاد منها 650 أسرة تضم 2482 فرداً.

وتفصيلاً استفادت 147 أسرة تضم 451 فرداً من مشروع «ضعف الدخل» على 2 مليون و901 ألف و467 درهماً.

فيما استفادت 66 أسرة تضم 342 فرداً من مشروع «المواطنات زوجة غير مواطن بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و280 ألف درهم، وضمن مشروع الطوارئ والأزمات «متضررين كورونا»، واستفادت 85 أسرة تضم 223 فرداً بقيمة إجمالية بلغت مليون و317 ألف درهم.

واستفادت 12 أسرة من مشروع «الأسر المتعففة» تضم 51 فرداً بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و34 ألفاً و310 دراهم.

كما استفادت 29 أسرة من مشروع «المطلقات» تضم 87 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 744 ألف درهم.

كما استفاد من مشروع «العاطلين عن العمل» 51 أسرة تضم 234 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 730 ألفاً و500 درهم.

وضمن مشروع «طلبة علم المدارس» استفادت 144 أسرة تضم 794 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 712 ألفاً و701 درهم.

واستفاد من مشروع «المسلمين الجدد» 16 حالة تضم 16 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 80 ألف درهم.

واستفاد من مشروع «المرضى» 7 حالات تضم 20 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 228 ألفاً و162 درهماً فيما استفادت 14 أسرة من مشروع «ذوي الهمم» تضم 69 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 255 ألف درهم.

وضمن مشروع «ذوي الهمم» استفاد 14 أسرة تضم 69 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 255 ألف درهم.

واستفاد أحد الغارمين من مشروع «الغارمين» بقيمة إجمالية بلغت 50 ألف درهم. واستفادت من مشروع «المطلقات» 29 أسرة تضم 87 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 744 ألف درهم.

واستفادت من مشروع «أسر السجناء» 6 أسر تضم 26 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 258 ألف درهم.

واستفادت 17 أسرة تضم 39 فرداً من مشروع «الأرامل» بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف درهم، واستفادت أسرتان تضمان 12 فرداً من مشروع «المنكوبين» بقيمة إجمالية بلغت 12 ألفاً و315 ألف درهم، أما مشروع «كبار المواطنين والمقيمين»، فقد استفادت21 أسرة تضم 52 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 342 ألف درهم.

وضمن مشروع «أسر الأيتام» استفادت 4 أسر تضم 18 فرداً بقيمة إجمالية بلغت 66 ألف درهم، كما استفادت 28 أسرة تضم 47 فرداً من مشروع «طلبة الجامعات» بإجمالي 336 ألف درهم.