الرئيس المصري يزور جناح دولة الإمارات بمعرض «تراثنا»

القاهرة (وام)

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جناح دولة الإمارات ممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري. وثمن الرئيس المصري خلال جولته مشاريع الجناح الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ومعالي نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومعالي نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر. وقال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة في تصريحات له، إن «الغرفة» تشارك للمرة الأولى في معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير في جمهورية مصر العربية في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين، وتستهدف المشاركة استعراض مشاريع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ليتعرف عبرها الزائرون على المنتجات التراثية لأكثر من 100 عارض إماراتي.

منصة

أوضح محمد علي مصبح النعيمي أن المعرض يمثل منصة مهمة لزيادة التبادل التجاري مع المشاركين من الجانب المصري، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تعد شريكاً أساسياً لدولة الإمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، خاصة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشاريع من الشباب الإماراتي، ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصنعي الحرف اليدوية والتراثية على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره للرئيس المصري على استضافة مصر المنتجات التراثية الإماراتية ممثلة في مشاريع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب التي تضم في عضويتها 1435 مشروعاً وطنياً منذ تأسيسها وحتى سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم تسهيلات وإعفاءات من رسوم الرخص التجارية والاستشارات وتطوير الإعمال، وتقدم حاضنات الأعمال من المكاتب المشتركة والتنفيذية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية. يضم الوفد الإماراتي المشارك سعيد الصياح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعلي سلطان بن ركاض الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بحضور مريم الكعبي القائم بأعمال سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية.