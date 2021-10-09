لطيفة بنت محمد: نمضي نحو المستقبل برؤية محمد بن راشد

دبي (الاتحاد)

في إطار الريادة الثقافية العالمية لدبي والتي يعكسها «إكسبو 2020 دبي» عبر التقاء 192 دولة، وملايين الزوار من مختلف دول العالم، وقّعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الداعم الرسمي للشؤون الثقافية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» الشريك التجاري العالمي الأول للمعرض، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى خلق سبل جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدد الاتفاقية التي تم توقيعها في جناح «دي بي ورلد» بـ«إكسبو 2020 دبي»، بحضور هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، ونوف تهلك، مدير إدارة تنفيذي في مكتب رئيسة «دبي للثقافة»، وعدد من كبار المسؤولين في «دي بي ورلد» و«دبي للثقافة»، أطر التعاون بين «دبي للثقافة» و«دي بي ورلد» في مجموعة من المشاريع الثقافية والإبداعية التي من شأنها تعزيز قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في التسامح والتعايش والسلام والابتكار، وتأكيد الدور الرائد لدبي والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، أن التعاون بين «دبي للثقافة» و«دي بي ورلد» ينطلق من ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تشكل أساس استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات والموارد لدى القطاع الخاص وإشراكه في تحقيق التقدم والرفاه المستدام وسعادة المجتمع.

لطيفة بنت محمد خلال الجولة

وقالت سموها: «تعكس شراكتنا مع (دي بي ورلد)، تكامل الأدوار وروح التعاون والعمل المشترك بين الجميع لدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونتطلع عبرها إلى توطيد دور القطاع الثقافي والإبداعي في دبي».

وأضافت سموها: «نتعاون مع مجموعة (دي بي ورلد) لتحقيق أهداف عدة، يتمثل أبرزها في استكشاف طرق جديدة لبناء المستقبل، حيث ستلعب هذه الشراكة دوراً حيوياً في رفد مساعي (الهيئة) إلى تمكين قطاعات الثقافة والتراث والفنون وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وأشارت سموها، إلى أهمية الشراكة بين «دبي للثقافة» و«دي بي ورلد» في تحقيق رؤية «الهيئة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب، وتمكين منظومة الاقتصاد الإبداعي في الإمارة. وقال سلطان أحمد بن سليّم: «يشرفنا أن نتشارك مع (دبي للثقافة) في هذا المسعى الرائد والاستراتيجي الذي يُبرز رؤية قيادتنا الرشيدة، ويمثل تحولاً إبداعياً في المقاربة التي يُنظر من خلالها إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأسلوب تشكيلها وتنفيذها على أرض الواقع». وأضاف: «مع دخول مجموعة (دي بي ورلد) مرحلة جديدة في عملياتها بإطلاق علامتها التجارية المُجدّدة التي ترمز إلى تحوّل الشركة من ميناء واحد في إمارة دبي إلى شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لرعايتها هذه المبادرة التي ترسخ دور الثقافة والإبداع في دبي».