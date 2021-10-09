ضيوف «رياضة الإمارات في 50 عاماً» يزورون «إكسبو»

دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، الذي يقام في المركز التجاري العالمي في دبي تزامناً مع اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الهيئة العامة للرياضة، أنها بصدد تنظيم برنامج حافل لضيوف الدولة القادمين من الخارج، للمشاركة في المعرض الرياضي لزيارة الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح عبدالله مراد، مدير المعرض، أن اللجنة المنظمة تدرس اعتماد برنامج متكامل لضيوف المعرض لزيارة الحدث العالمي الكبير متمثلاً في «إكسبو 2020 دبي»، ليتعرفوا على مكانة الإمارات المتميزة في استضافة وتنظيم المعارض والفعاليات الكبرى، ولكي يتعرفوا بأنفسهم على الأجنحة العالمية التي تضمها من نشاطات بارزة، وخصوصاً أن ضيوف الإمارات الذين يشاركون في المعرض سيحضرون من أكثر من 50 دولة بحيث تكون زيارتهم لـ«إكسبو 2020 دبي» عالقة في أذهانهم، إضافة إلى أن المعرض يربط الماضي بالحاضر والمستقبل، ودور ذلك في تطوير جميع مناحي الحياة ومنها الرياضة وخصوصاً أن الكثير من الضيوف يستفسرون عن «إكسبو 2020 دبي».