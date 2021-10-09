سفير الأردن لدى الدولة: «إكسبو» فخر العرب

دبي (وام)

أشاد نصار الحباشنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، باستضافة دولة الإمارات أحدث نسخة من «إكسبو» الدولي وما بذلته الدولة من جهود في تنظيم الحدث العالمي الاستثنائي، مؤكداً أن «إكسبو 2020 دبي» فخر لكل العرب.

وقال، خلال افتتاح جناح المملكة الأردنية الهاشمية في الحدث العالمي، إن «إكسبو 2020 دبي» أبهر العالم بالإمكانات الهائلة والقدرات والطاقات الضخمة التي تمتلكها دولة الإمارات في شتى الجوانب. وأشار إلى أن الأجنحة المشاركة في هذا الحدث التاريخي المهم تجسد على أرض الواقع قيم التواصل الفاعل والبناء بين مختلف شعوب العالم وهو نافذة حقيقية للتواصل الفكري وتنمية الروح الإبداعية والابتكارية لدى الشباب من مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذا المعرض العالمي هو بالفعل فرصة لتبادل الأفكار والثقافات والآراء المختلفة، وسط أجواء يسودها التسامح والمحبة والإخاء.

وقال نصار الحباشنة، إن دولة الإمارات تتطلع من خلال هذا الحدث العالمي الضخم إلى غرس قيم التسامح بين مختلف الشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تضم ما يزيد على 200 جنسية من مختلف دول العالم. وأوضح أن اختيار هذا العدد الكبير من الجنسيات للعيش والاستقرار في دولة الإمارات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية منذ قيام الاتحاد.

وأشاد بجهود فريق عمل «إكسبو 2020 دبي» والنجاح الذي حققه في تنظيم حفل الافتتاح التاريخي بصورة مبهرة، مؤكداً أن هذا التنظيم الناجح يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية الضخمة. وأكد أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى المركز الأول، وهذا ليس بغريب على دولة رفعت شعار التحدي في مواجهة الصعوبات كافة.