«اليوم الأخضر» بجناح كازاخستان

دبي (وام)

شارك معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في فعاليات «اليوم الأخضر» التي تم تنظيمها في جناح جمهورية كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور يرينشينوف دانيار رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتقنيات الخضراء والمشاريع الاستثمارية في كازاخستان، وعمروف إرميك نائب رئيس لجنة التنظيم والرقابة البيئية في وزارة البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية في كازاخستان، وإيغول سولوفيوفا رئيس رابطة المنظمات البيئية في كازاخستان «AEOK»، وظفار محمودوف المدير التنفيذي للمركز البيئي الإقليمي لآسيا الوسطى «CAREC» ولفيف من المسؤولين من جمهورية كازاخستان.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، شارك معالي الطاير تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز التقنيات الخضراء وجهودها في مجال الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، وسلط الضوء على عددٍ من برامج ومبادرات «الهيئة» لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة. وقال الطاير: لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة في دبي، حيث أطلقت الهيئة مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة في دبي تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.