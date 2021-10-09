«دولة خضراء نظيفة» في الجناح الباكستاني

دبي (الاتحاد)

نظّم الجناح الباكستاني في «إكسبو 2020 دبي» حلقة نقاش حول موضوع باكستان «دولة خضراء نظيفة»، بحضور مالك أمين أسلم، الوزير الاتحادي ومستشار رئيس وزراء باكستان لتغير المناخ، وفرقان سيد، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو باكستان.

وسلط مالك الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة الحالية نحو باكستان «دولة نظيفة خضراء»، كما سلّط الضوء على الخطط المستقبلية.

وشدّد الوزير على ضرورة الحفاظ على البيئة واعتماد أساليب فاعلة لإحراز تقدّم صديق للبيئة في المستقبل. كما أعرب عن تقديره لدور القطاع الخاص من خلال عمله المتّسق مع أهداف الحكومة حول موضوع تغير المناخ. تم تنظيم الحدث بالتعاون مع شركة بيبسيكو باكستان، وشهد الوزير الاتحادي توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بيبسيكو باكستان ونوفاتيكس لإنشاء مصنع لإعادة تدوير الزجاجات يتمتّع بقدرة إعادة تدوير 500 مليون زجاجة في السنة، وسيتم تشغيل المصنع بحلول العام 2022.