«أمانة التعاون» تستضيف ندوة أفضل الأداء التعليمي المتميز

دبي (وام)

استضاف مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرض «إكسبو 2020 دبي» ندوة «أفضل ممارسات الأداء التعليمي المتميز» التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وأدار الندوة التي حضرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى جانب نخبة من المتخصصين، الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومقره الشارقة، بمشاركة مجموعة من المعلمين المتميزين الحاصلين على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.