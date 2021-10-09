نهيان بن مبارك يزور سفارة الدولة في روما

روما (الاتحاد)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، حيث كان في استقبال معاليه والوفد المرافق عمر عبيد الشامسي سفير الدولة وأعضاء السفارة في روما.

‏وتجول معاليه في أروقة المبنى واستمع لشرح من السفير عن أهمية المبنى التاريخي، والذي يقع في وسط العاصمة روما.

‏الجدير بالذكر أن مبنى السفارة «فيلا دورانتي» قد تم تشييده من قبل جراح إيطالي الدكتور فرانشيسكو دورانتي في عام 1889 ميلادي حيث تم إدراجه في قائمة التراث الأوروبي.