إطلاق دليل «ارتقاء» لتحقيق الدمج والتوازن للمرأة

الشارقة (وام)

بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أطلقت «نماء» دليل ارتقاء نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص المتاح للشركات كافة محلياً وعالمياً، والذي يقدم مجموعة من الأدوات الاستراتيجية لتوحيد جهود وسياسات الدمج الاقتصادي والمستدام للمرأة في مختلف قطاعات العمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة. وتم إطلاق الدليل الذي يعد خطوة نوعية نحو إنشاء منصة واسعة النطاق تهدف إلى دمج المرأة في مجالات القطاع الخاص كافة -خلال ندوة نظمتها مؤخراً عن بُعد «مؤسسة نماء» بالتعاون مع شركة «دالبيرغ أدفايزرز» العالمية للاستشارات بعنوان «من النظرية إلى التطبيق.. الآثار الإيجابية لتبني القطاع الخاص سياسات داعمة للمرأة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين وممثلين عن منظمات إقليمية وعالمية. وتقدم مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة «دليل ارتقاء» نظام الدمج والتوازن للمرأة في القطاع الخاص مجاناً عبر منصة «ارتقاء» التي أطلقتها سمو الشيخة جواهر القاسمي في ختام الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عقدت في إمارة الشارقة عام 2019 بهدف توحيد الجهود من أجل تمكين المرأة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وبما يتناسب مع احتياجات التنمية وخصوصية الهيكل الاقتصادي لكل مجتمع. ويدعم الدليل جهود تعزيز الاستدامة التي تبذلها المؤسسات والشركات، حيث تؤكد «نماء» من خلاله على ضرورة الإيمان بقدرات المرأة ورعاية مواهبها ودعمها في مسيرتها المهنية والاستثمار في إمكاناتها على النحو الأمثل، كما يمثل الدليل دعوة للعمل تتوجه بها المؤسسة إلى مجتمع قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين وخبراء الموارد البشرية والمناصرين لحقوق المرأة، للتعاون من أجل الارتقاء ببيئة العمل وترسيخ أسس التنوع والمساواة وتكافؤ الفرص. ويعتبر الدليل أداة شاملة وسهلة الاستخدام تقدم للشركات خطوات واضحة في رحلتها نحو تبني الممارسات الداعمة للتمكين وتكافؤ الفرص، إذ يقدم إرشادات تتوافق مع احتياجات كل شركة أو مؤسسة خاصة لتمكينها من وضع خطة مدروسة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها المرأة في بيئة العمل، وتبني أفضل الممارسات والإجراءات لتجاوزها. ويتضمن الدليل مجموعة من التوصيات الملائمة لخصوصية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب دراسات الحالة وغيرها من الموارد التي يمكن أن تحتاج إليها الشركات في هذا السياق.