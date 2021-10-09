دبي تستضيف فعاليات طبية بارزة اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم ثلاث من أبرز الفعاليات الطبية في المنطقة في مركز دبي التجاري العالمي، من بينها مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن.

ويُعد مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن الحدث الوحيد المتخصص في طب الأذن وطب الأعصاب في منطقة الشرق الأوسط. ويتميز الحدث ببرنامجه العلمي الشامل وجلساته المتخصصة والتي يقدمها أبرز المتخصصين والخبراء في مجال طب الأذن. ويركز مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن المتخصص على أمراض واضطرابات الأذن والرأس والرقبة.

ويُعد المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات أبرز حدث متخصص في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي في المنطقة، ويجذب أبرز الأسماء في المجال سنوياً، ويحظى بدعم أبرز الهيئات والشركات الدولية لعرض أحدث التطورات التقنية في مجال الأشعة والتصوير التشخيصي. كما يوفر الحدث فرصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة والالتقاء مع اختصاصيي الأشعة وفنيي التصوير ومسؤولي المستشفيات والمعلمين والباحثين والمقيمين والفنيين واختصاصيي علاج الأورام بالإشعاع.

كما يُعد المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة حدثاً علمياً يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أطباء العائلة والارتقاء بالرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحيّة والوقائية.