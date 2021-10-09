80 % نسبة المطعّمين في المنشآت الغذائية برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة أن نسبة تلقي العاملين في المنشآت الغذائية في الإمارة للقاح «كوفيد-19» بلغت 80%.

وأكدت الصحة العامة أن هذه النسبة المرتفعة، ستعمل على تقوية المناعة والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد، والتقليل من مضاعفاته في حال الإصابة به من قبل العاملين في تلك المنشآت.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن الإدارة قامت منذ توفير الدولة لمختلف اللقاحات الخاصة بتقوية مناعة الجسم ضد فيروس «كوفيد-19»، في مختلف المواقع والمراكز الصحية، إلى دعوة العاملين في المنشآت الغذائية لتلقي الجرعات المحددة.

وذكرت أن العاملين في قسم الرقابة الغذائية اتجهوا نحو تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى المنشآت الغذائية المنتشرة في إمارة رأس الخيمة بهدف تعريف العاملين بها بتوافر اللقاحات المخصصة لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وتقوية مناعة أجسامهم للتوجه وأخذ الجرعات المطلوبة.

وأشارت إلى أن هناك إقبالاً لافتاً من قبل العاملين في المنشآت الغذائية على تلقي جرعتي لقاح «كوفيد-19»، في سبيل الحفاظ على صحتهم وصحة من حولهم من أفراد المجتمع، ذاكرة أن نسبة تلقي العاملين في المنشآت الغذائية بلغت حتى الآن 80% وهي نسبة مرتفعة جداً.

ولفتت إلى أن العاملين غير الحاصلين على لقاح «كوفيد-19» حتى الآن لأي سبب، سواء كان صحياً أو غيره يتجهون نحو عمل فحص مسحة الأنف بحسب الجدول المحدد لهم، وذلك للتأكد من خلوهم من أي أعراض إصابة بالفيروس، بهدف العمل على إيجاد بيئة عمل آمنة تقدم أفضل الخدمات للجمهور المستهلك.

زيارات

ذكرت شيماء الطنيجي، أن المفتشين التابعين لإدارة الصحة العامة مستمرون في تنفيذ الزيارات الميدانية الموجهة إلى تلك المنشآت في سبيل التعرف على مدى تطبيقها كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المحدثة للحد من انتشار الفيروس ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعمليات التعقيم وغيرها. وأكدت أن استمرارية اتباع كافة المنشآت الغذائية لتلك التدابير والإجراءات وعدم التهاون أو الإخلال بها ستسهم بجانب تلقي جرعات اللقاح من قبل العاملين في ضمان صحة وسلامة مختلف فئات المجتمع.