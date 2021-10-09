جامعة زايد تطلق «ميسر الصحة النفسية»

دبي (وام)

أطلقت جامعة زايد مبادرة تُعد الأولى من نوعها في الدولة لتدريب عددٍ من الأساتذة والموظفين وجعلهم مؤهلين لمعرفة واكتشاف المشاكل النفسية التي يمر بها الطلبة، وهو برنامج عالمي يطلق عليه اسم «ميسر الصحة النفسية» Mental Health Facilitator يستهدف تعليم أفراد من خارج قطاع الصحة النفسية مبادئ الدعم النفسي، وذلك احتفاءً بيوم الصحة النفسية العالمي المصادف لـ 10 أكتوبر من كل عام.

ويهدف برنامج «ميسّر الصحة النفسية» الذي أطلق في سنة 2015 في الولايات المتحدة الأميركية إلى تدريب أفراد من خارج مجال الطب النفسي على مهارات تمكنهم من مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض أو صدمات نفسية، وتوجيههم للإرشاد والعلاج، وذلك تلبية للحاجة المتزايدة على التوجيه والعلاج النفسي حول العالم.

وقالت الدكتورة منال صالح - مرشد نفسي أول ومسؤولة البرنامج: «نهدف من خلال تقديم هذا البرنامج لأعضاء الجامعة، إلى إزالة الهالة المحيطة والأفكار المسبقة التي تحوم حول المشاكل النفسية، خاصة المتعلقة بالشباب في الفترة الحساسة من العمر، وتشجيعهم على طلب المساعدة».