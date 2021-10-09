«عمليات رأس الخيمة»: 12% زيادة في زمن الاستجابة

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت إدارة العمليات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، نتائج إيجابية ضمن المؤشر الوطني لزمن الاستجابة، من خلال تحقيق مستهدفات المؤشر المتمثلة في تعزيز الجاهزية والاستعداد لموظفي غرفة العمليات، للاستجابة السريعة لكافة أنواع الحالات الطارئة في زمن قياسي، الأمر الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر الوطني لزمن الاستجابة بلغت نسبته %12، خلال النصف الأول من 2021 مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم 2020 ما كان له طيب الأثر.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أنه تم إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية مثل مبادرة المسرّعات الحكومية لزمن الاستجابة، ومبادرة المستجيب الأول التي تستهدف تكريم عناصر الدوريات، وتحفيز موظفي غرفة العمليات نحو سرعة الاستجابة عند التعامل مع البلاغ وإسناده الفوري إلى الدورية المعنية في دائرة الاختصاص، مما انعكس ذلك بنتائج إيجابية مثمرة فعلت وعززت من زمن سرعة الاستجابة في المؤشر الوطني.

ومن جهته، أضاف العقيد ركن جاسم محمد إشتيري الطنيجي نائب مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، أن زيادة معدل التمارين المفاجئة في الميدان سواء لدورية المستجيب، أو لموظف العمليات، مع تكثيف تواجد الدوريات على مدار الساعة في كافة أنحاء الإمارة، وعلى وجه الخصوص عند النقاط الساخنة، كل هذه العوامل البناءة مجتمعة ساعدت في تحقيق ارتفاع المؤشر الوطني لزمن الاستجابة.