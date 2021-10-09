تعاون بين شرطة أبوظبي و«أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي متطلبات منتسبي القيادة، ووقع الاتفاقية اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي سانديب شوهان الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة. وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع الشركاء وإيجاد بيئة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظم مؤسسية وتكاملية الأدوار والأهداف، وأوضح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي الداعمة لمنتسبيها لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات الشرطية. وذكر العقيد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية التجارية في شرطة أبوظبي أن توقيع الاتفاقية بين شرطة أبوظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي هو استمرارية للتعاون بين الجهتين.