القنصل والمفوض التجاري لأستراليا: الإمارات محور انطلاق شركاتنا إلى المنطقة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد منير سنكري، القنصل والمفوض التجاري لأستراليا، أهمية «إكسبو 2020 دبي» كمنصة دولية بارزة تمكن الدول المشاركة من إبراز مقوماتها الاستثمارية والتجارية، وتفتح المجال لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة. وقال سنكري في حوار مع «الاتحاد»، إن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من «إكسبو 2020 دبي» في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين أستراليا ودولة الإمارات، التي تشكل محوراً مهماً لانطلاق الشركات الأسترالية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطي، لافتاً إلى وجود نحو 2500 شركة تعمل في الإمارات تغطي السوق المحلي والأسواق الإقليمية، بالاستفادة من شبكة الربط الجوي والبحري الواسعة التي تمتلكها دولة الإمارات. وأوضح المفوض التجاري لأستراليا، أن برنامج الجناح الأسترالي في «إكسبو» يتضمن العديد من الندوات والفعاليات الاستثمارية والتجارية التي تهدف عرض الفرص التي تقدمها أستراليا للمستثمرين والشركات وبحث سبل زيادة التدفقات الاستثمارية، لافتاً إلى أن من بين الفعاليات الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، إقامة منتدى اقتصادي استثماري في تاريخ 29 يناير 2022، يشارك فيه العديد من الشركات الأسترالية، وبحضور الحاكم العام لأستراليا ووزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لأستراليا في «إكسبو 2020».

42 مليار درهم استثمارات بينية

وأفاد سنكري بأن حجم الاستثمارات البينية بين دولة الإمارات وأستراليا يبلغ نحو 16 مليار دولار أسترالي (42.6 مليار درهم)، منها 12 مليار دولار استثمارات إماراتية في أستراليا، 4 مليارات استثمارات أسترالية في الإمارات، مشيراً إلى تزايد رغبة الشركات الأسترالية في تعزيز استثماراتها في الإمارات، منوهاً بالبيئة الاستثمارية التنافسية لدولة الإمارات والمبادرات المتعددة التي تتخذها الحكومة لتسهيل الأعمال.

30 مليار درهم التبادل التجاري

وعلى صعيد التجارة البينية، أوضح سنكري أن التبادل التجاري بين أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال عام 2020 ورغم القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، أكثر من 30 مليار درهم (9.8 مليار دولار أسترالي).

300 شركة أسترالية

وأوضح سنكري أن دبي ستشكل وجهة رئيسية للشركات الأسترالية طوال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فبالإضافة إلى الشركات المشاركة بالجناح، من المتوقع أن توافد أكثر من 300 شركة أسترالية للمشاركة في سلسلة كبيرة من المعارض والمؤتمرات التي ستعقد في دبي خلال هذه الفترة، على غرار معرض و«يتكس» و«جلفود» و«الصحة العربي»، والعديد من المعارض الأخرى، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يشكل محفزاً مهماً الشركات والأعمال.

بناء شراكات

وأوضح المفوض التجاري لأستراليا أن «إكسبو 2020 دبي» الذي يُعد أكبر حدث دولي يقام منذ تفشي جائحة «كوفيد - 19»، سيمنح الشركات الأسترالية الفرصة مجدداً لبناء شراكات جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات في دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط والدول الأخرى المشاركة في المعرض، بما يعيد الزخم إلى حركة التجارة والاستثمار. وأشار سنكري إلى وجود العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام الشركات والمستثمرين الأستراليين، والتي يأتي من أبرزها قطاع الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، والتعدين والثروات الطبيعية.

عجائب أستراليا

يقدم الجناح الأسترالي لزوّار «إكسبو 2020 دبي» فرصاً مهمة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والتعليم، كما يحتفي بالمعالم الطبيعية والثقافية الفريدة من نوعها داخل أستراليا، كما أن المعرض يمثل فرصة مهمة لأستراليا كي تلعب دوراً قيادياً في حدث يشار إليه باسم أولمبياد الأعمال العالمي. ويعد «إكسبو 2020 دبي» يُعد فرصة لا تعوض لأستراليا لتعزيز علاقاتها التجارية والثقافية الحالية، واقتناص الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة، فالتعاون العالمي جزء لا يتجزأ من الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في العالم، كما يوفر المعرض أيضاً بوابة للعبور نحو العالم بأسره وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

برنامج تجاري

وتقدم لجنة التجارة والاستثمار الأسترالية بالتعاون مع الولايات والأقاليم الأسترالية والهيئات الصناعية والمؤسسات البحثية والدول الشريكة، برنامجاً تجارياً واستثمارياً كبيراً لخدمة القطاعات ذات الأولوية وقطاع التعليم والأغذية والأعمال التجارية الزراعية والمياه والرياضة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعدين والموارد والفضاء والتكنولوجيا الرقمية، وذلك من أجل دعم توفير فرص أعمال إضافية. وتعرض أستراليا أفضل ما يميزها خلال هذا المعرض الذي يمتد لستة أشهر، حيث تقوم بتسليط الضوء على أهم نقاط قوة الاقتصاد والإمكانات الاستثنائية التي تتمتع بها الدولة، وذلك من خلال عقد مجموعة من الفعاليات الواقعية والافتراضية.

وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم وأقدم الشركاء التجاريين والاستثماريين بالنسبة لأستراليا، إذ تقدر قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 9.8 مليار دولار أسترالي سنوياً، بينما يعيش حوالي 15.000 أسترالي في دولة الإمارات.

حلم السماء الزرقاء

ويقدم الجناح الأسترالي إلى جانب برنامجه التجاري تجربة رائعة لزواره، حيث يعد واحداً من الأجنحة الأكثر جاذبية للزائرين في «إكسبو 2020 دبي»، عبر المفهوم الذي تم إنشاء الجناح على أساسه ويحمل عنوان «حلم السماء الزرقاء»، والذي يحتفي بروح أستراليا الابتكارية وتاريخها كواحدة من أقدم الحضارات المستمرة في العالم، ما يسلط الضوء على الفرص غير المحدودة لهذه الدولة. ويقع الجناح الأسترالي أحد أكبر الأجنحة في المعرض، في منطقة التنقل، وذلك في مقابل جناح التنقل الرئيسي لـ«إكسبو 2020 دبي» مباشرة، ويوفر تجربة مثيرة وملهمة لزوّاره، حيث يغمر الفن الهادف أرجاء الجناح، ما يساعد على نقل قصة الثقافة الأسترالية المفعمة بالحياة.

ويحظى الجناح الأسترالي بدعم قوي من حكومات الكومنولث، إلى جانب جميع الولايات والأقاليم الأسترالية والمنظمات الرائدة للقطاعين العام والخاص، كما تعتبر حكومة فيكتوريا شريكاً بلاتينياً، إضافة إلى شركاء رئيسيين آخرين مثل حكومة نيو ساوث ويلز وكيونز وأستراليا الغربية ومجموعة «هرمال»، وهي مؤسسة متنوعة تضم العديد من المصالح التجارية والاستثمارات.