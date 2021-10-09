توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شرقاً وشمالاً. الرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار خاصة غرباً. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً غرباً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:54. بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 01:12 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 06:57.