حمدان بن محمد يعتمد إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن برامج إسكان المواطنين بدبي إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة. وقال سموه عبر حسابة الرسمي في تويتر: «ضمن برامج إسكان المواطنين بدبي وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. اعتمدنا اليوم إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة..». وأضاف سموه: «واعتمدنا اليوم أيضاً البدء بإنشاء منصة موحدة يستطيع من خلالها المواطنون تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية فيما بينهم.. لتقريب العائلات.. وتسهيل الانتقالات المناطق للأسر المواطنة … ونبشر المواطنين بأن برامج الإسكان وسياساته هي محل متابعة مستمرة من محمد بن راشد آل مكتوم..».