«كعك لأجلهم» من مرشدات الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تطلق مفوضية مرشدات الشارقة اليوم حملتها السنوية «كعك لأجلهم» بهدف تزويد أصحاب الهمم الطلبة ذوي الإعاقة السمعية في مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمجموعة من أجهزة السمع الطبية التي سيخصص ريع الحملة لشرائها.

وتسعى الحملة، التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، إلى تشجيع الفتيات على المشاركة في العمل الجماعي ودمجهن في المجتمع وتحفيزهن على المشاركة في الأنشطة الخيرية عبر جمع الأموال للمؤسسات الخيرية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهن لتطوير مهارات البيع وريادة الأعمال من خلال تسويق وبيع الكعك الخيري.

تشارك في الحملة التي تقام بالتعاون مع مقهى «بيبر فيغ»، عشرون منتسبة للمفوضية من الزهرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ (7-10 أعوام)، والمرشدات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ (11-14 عاماً)، والمرشدات المتقدمات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ (15-18 عاماً) عبر مساهمتهن في البيع ضمن مقهى «بيبر فيغ».

وبهدف تأهيل المنتسبات للمشاركة في الحملة، نظمت المفوضية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، خمس ورش لتنمية مهاراتهن في أساليب البيع والعرض الاحترافية، وعملية جمع التبرعات، بالإضافة إلى إكسابهن الخبرة في مجال ريادة الأعمال وتمكينهن من آليات التفكير الاستراتيجي لمستقبلهن.

مديرة مفوضية مرشدات الشارقة شيخة الشامسي دعت أفراد المجتمع إلى المشاركة في الحملة بهدف دعم أهدافها النبيلة التي تعكس قيم الخير والمحبة والعطاء والإنسانية التي يتميز بها المجتمع الإماراتي من جهة، والمساهمة في تنمية حس المسؤولية المجتمعية لمنتسبات المفوضية ومنحهن فرصة المشاركة في تمكين الفئات المجتمعية التي تحتاج الدعم من جهة أخرى.

سيتم بيع وخَبز الكعك باستخدام وصفة المفوضية الخاصة، حيث يكون مقهى «بيبر فيغ» نقطة البيع الأساسية ومركز التسويق للكعك خلال الحملة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفتيات سيمثلن مفوضية مرشدات الشارقة أمام عملاء «بيبر فيغ» للمساعدة في رفع قيمة التبرعات، وقد أتاحت المفوضية للفتيات إمكانية المشاركة في الخَبز في «بيبر فيغ».