"أدنوك" تمنح موظفيها إجازة لمدة ستة أيام لزيارة "إكسبو 2020

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن منح موظفيها إجازة مدفوعة لمدة ستة أيام، لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة معرض إكسبو 2020 دبي الذي تمتد فعالياته حتى نهاية شهر مارس المقبل. وتتيح الإجازة التي يمكن الاستفادة منها على مدار فترة إقامة المعرض لموظفي أدنوك وأسرهم الاطلاع على التجارب العالمية الثرية التي يحتضنها "إكسبو 2020 دبي" ومعايشة تفاصيل الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات.

وتحرص الشركة على مشاركة موظفيها في الحدث واكتساب رؤى ومعارف جديدة من هذا المعرض الفريد الذي يجمع العالم بأسره في دبي لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وتولي أدنوك أولوية خاصة لصحة ورفاهية موظفيها، كما تلتزم بتهيئة بيئة مواتية لهم لتحقيق النمو والتطور المهني والمعرفي. وتدعم هذه الإجازة مبادرات الشركة الأخرى التي تهدف إلى توفير بيئة عمل إيجابية محفزة لموظفيها وتمكينهم من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.