فريق السهام الحمر: موقع إكسبو 2020 دبي مذهل من السماء

قدم فريق السهام الحمر التابع للقوات الجوية البريطانية أمس عرضاً مميزاً في سماء موقع إكسبو 2020 دبي واستمر لنحو 20 دقيقة بالتزامن مع فعاليات مميزة تستهدف الشباب قدمها جناح المملكة المتحدة. وقال ديفيد مونتينيغرو الطيار الرئيسي بفريق السهام الحمر: "يبدو موقع إكسبو 2020 دبي مذهلاً من السماء حيث يمكن رؤية جميع الأجنحة بوضوح شديد من مسافة 1000 إلى 3000 قدم". وأضاف: "قدم فريق السهام الحمر مناورات رائعة ..وعقب العرض الجوي قدمنا في غرفة الإلهام بجناح المملكة المتحدة لمحة للشباب عن عالم الطيران بهدف إلهامهم باختيار مستقبلهم المهني في مجال الطيران أو الفضاء". وذكر: "جميع طياري فريق السهام الحمر في الخطوط الأمامية ومهمتهم في تنفيذ هذه الاستعراضات صعبة حقا، لأن عليهم الطيران بدقة نظراً لأنهم قريبون؛ فالمسافة الفاصلة بين طائرات التشكيل أثناء العرض تتراوح بين 6 و12 قدما". وتابع: "سبب قيامنا بهذا هو أن هذه الطريقة تظهر المهارة والاحتراف ..ليس فقط مهارة الطيارين ولكن أيضاً التدريب الذي يتلقونه خاصة في سلاح الجو الملكي".