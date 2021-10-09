محمد بن راشد ينشر صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع على المريخ

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ .. بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب..".