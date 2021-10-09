شرطة دبي تحقق 91,1% في مؤشر إسعاد المجتمع

دبي(الاتحاد)

تفقد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء رفيع على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي لإسعاد المجتمع، محققة نسبة 91.1% العام الماضي، في حين حققت 97.6% في السعادة الوظيفية للإدارة العامة خلال العام الماضي، و95.9% في سعادة الشركاء، و91.6 في رضا أعضاء نادي الضباط، و91.1% في الرضا عن المبادرات المجتمعية، فضلاً عن تحقيق 91.2% في الرضا عن نشر المعلومات العام الماضي.

كما اطلع على إحصائيات إدارة العلاقات المجتمعية للعام 2020 حيث وقعت شرطة دبي 193 مذكرة تفاهم، ووصل عدد شركاء شرطة دبي إلى 230 شريكاً موزعين على العديد من المجالات منها الأمني، الخدمي، الإداري، المروري، وغيرها من المجالات الأخرى، في حين بلغ عدد المبادرات المجتمعية التي تم اعتمادها 23 مبادرة، بواقع مليون و5 آلاف و733 مستفيداً، بينما بلغ عدد المتطوعين 14 ألفاً و199 متطوعاً، والفرصة التطوعية 654 فرصة بواقع 85 ألفاً و459 ساعة تطوع، وتم تكريم 43 متطوعاً نظراً لحصولهم على المراكز الأولى في عدد الساعات التطوعية على مستوى الإدارات العامة والمراكز، وبلغ عدد زوار متحف شرطة دبي 7414 زائراً.

واستمع اللواء أحمد رفيع إلى الاعتمادات في أدلة العمل والبالغ عددها 15 دليل عمل وسياسة، إلى جانب الاطلاع على إحصائيات إدارة التوعية الأمنية والتي قدمت خلال العام الماضي 3056 برنامجاً توعوياً، لتساهم في تعزيز توعية المجتمع بالظواهر السلبية والأمنية.

كما استمع إلى شرح حول أبرز نتائج إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، والتي أطلقت نظام رعاية الأنشطة والفعاليات، واستحدثت آليات عمل للترويج ومنصة لمجلات شرطة دبي على تطبيق نبض، ودليل للتسويق والقنوات الرقمية، كما أطلقت الإدارة 16 حملة تسويقية خلال العام الماضي، وشاركت في 4 معارض وزارت 28 معرضاً.

واطلع على المشاريع التطويرية للإدارة، واستشراف مستقبل إسعاد المجتمع، وأفضل الممارسات العالمية، وإدارة وتحليل المخاطر، والاستعداد للخمسين سنة القادمة.

إنجازات رياضية

واستعرضت إدارة الشؤون الرياضية نتائجها لعام 2020، منها الحصول على 122 جائزة في البطولات الرياضية خلال العام الماضي، و160 ميدالية، واستفاد 4279 مستفيداً من الأنشطة الداخلية، في حين بلغ عدد الممارسين للرياضة من مرتب القوة 15 ألفا و422 شخصاً، وبلغ عدد المستفيدين من استخدام الصالات والمرافق خلال العام الماضي 39 ألفاً و196 شخصاً، وبلغت نسبة تأهيل الرياضيين على مستوى القوة 45.35%.

الأسرع نمواً

وحقق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي في موقع «تويتر» المركز الأول كأسرع الحسابات نمواً بين الدوائر الحكومية، وبلغ عدد المشاهدات للمحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي 195 مليون مشاهد محققاً المركز الأول محلياً، والثالث عربياً، والخامس عالمياً.

كما اطلع اللواء رفيع على نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية للعام 2020، والإنجازات المحققة، والمشاريع المنفذة في إدارة الإعلام الأمني، وآلية تدفق المعلومات الإعلامية، وإحصائيات نشر الأخبار البالغة العام الماضي 3447 خبراً مقابل 3024 في العام 2019، وبلغ عدد الإنتاج التلفزيوني 2499 منتج فيديو في العام 2020 مقابل 2232 في العام 2019، وبلغ إجمالي عدد المواد المنشورة عن شرطة دبي 33 ألفاً و673 مادة في العام الماضي، مقابل 25 ألفاً و853 مادة في العام 2019.

واستمع سعادته لشرح حول المبادرات الإدارية التي نفذتها الإدارة للموظفين بهدف تحفيزهم وإسعادهم، وهو ما أسهم في ارتفاع السعادة الوظيفية إلى 97.6%، كما قامت الإدارة بتنظيم 21 ورشة عمل و5 دورات داخلية و34 دورة تدريبية ضمن خطة التدريب، و58 دورة إلكترونية، وتحفيز 429 موظفاً، في حين بلغت نسبة الرد على المراسلات 100%.