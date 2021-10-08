مدير «الفاو»: وضع النظم البيئية الجبلية ضمن أولوياتنا

دبي (وام)

قال شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، إن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ إجراء عالمي عاجل من أجل وضع النظم البيئية الجبلية ضمن أولوياتنا لحمايتها من أزمة المناخ الحالية، وتمكين الناس من الحفاظ على سبل عيش مرنة مناخياً. جاء ذلك في تصريحات له خلال رسالة مصورة للمدير العام لـ«فاو» ضمن فعالية «طموح بالغ.. تنمية المناطق الجبلية بشكل مستدام ومرن في مواجهة المناخ» والتي أقيمت ضمن برنامج فعاليات أسبوع المناخ والتنوع الحيوي في إكسبو 2020 دبي. وتوفر الجبال المياه العذبة وتساهم في انتظام المناخ وتحافظ على التنوع الحيوي، إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على سبل معيشة نحو 1.1 مليار نسمة، وغيرهم من ساكني السهول. وتبقى النظم البيئية والمجتمعات الجبلية الهشة أكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي وتدهور التربة، حيث يتعرض نحو 346 مليون شخص من ساكني الجبال في المناطق الريفية بالبلدان النامية لخطر المجاعة. وقال دونيو «إن أزمة المناخ تجعل الجبال والمجتمعات الجبلية أكثر هشاشة من أي وقت مضى، لذا يجب أن نضع البيئة الجبلية في صميم عملية صنع قراراتنا، ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول وقرارات ابتكارية تراعي القيم والثقافات والتقاليد». ودعا دونيو إلى التكاتف لاتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة تدهور التربة والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية والغذائية ودعم التنمية الاقتصادية، ورأى أن هذه الأمور عوامل أساسية للحد من انعدام الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ووعد المدير العام لـ«فاو» أن المنظمة ستساعد على توسيع نطاق تنمية البيئة الجبلية عن طريق مبادرة شراكة الجبال، وذلك بمناصرة البيئة الجبلية في عمليات الأمم المتحدة، وتعزيز أنظمة الأغذية المستدامة في المناطق الجبلية، ودعم الاقتصادات المحلية بالترويج عن المنتجات والخدمات الجبلية. وبحثت الفعالية التي شاركت في تنظيمها حكومة إيطاليا، وأمانة شراكة الجبال التابعة لـ«فاو» وشبكة الآغا خان للتنمية، سبل تعزيز قدرة المجتمعات الجبلية على التكيف، والنظم البيئية على الصمود والمرونة المناخية، من أجل التحفيز على اتخاذ إجراء يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وقد اختيرت مبادرة منتجات الشراكة الجبلية من بين 1175 مبادرة من جميع أنحاء العالم لتكون أحد مشروعين لمنظمة الفاو ضمن برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية. ويسعى برنامج أفضل الممارسات العالمية إلى عرض المشروعات التي تقدم حلولاً ملموسة لأكبر التحديات التي يواجهها العالم عبر تسليط الضوء على المبادرات البسيطة والفعالة التي تضفي الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، والتي يمكن تكييفها وتكرارها وتوسيع نطاقها لتحقيق تأثير معزز على مستوى العالم. ويشهد مزارعو ومنتجو البيئة الجبلية زيادة في المبيعات بنسبة تصل إلى 49 في المائة، وزيادة في الإنتاج بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وارتفاع أسعار البيع بنسبة تصل إلى 25 في المائة، نتيجة لهذه المبادرة. واعتمدت وزارة الخارجية الإيطالية في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة من المشروع بعدما حصلت على تمويل له حتى عام 2024، ووسعت نطاقه ليضم الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي. ومن المقرر أن تخرج مبادرة منتجات الشراكة الجبلية إلى النور في إكسبو 2020 دبي في الفترة من الثاني من ديسمبر 2021 إلى الثاني من يناير 2022.