«مهندس ليوم واحد» في جناح المملكة المتحدة بـ«إكسبو»

دبي (وام)

نظم جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي الواقع في منطقة الفرص، أمس، معرضاً تفاعلياً تحت عنوان «مهندس ليوم واحد» لتعريف زواره من مختلف الأعمار بطريقة ممتعة بالعلوم التقنية والهندسية في تجربة شيقة. أقيم المعرض بالتعاون مع مقار ثلاث جامعات بريطانية في دبي، هي الجامعة البريطانية وجامعة هيريوت وات وجامعة برمنجهام، وذلك كجزء من سلسلة الفعاليات التي ينظمها الجناح خلال عطلة هذا الأسبوع. وقال البروفيسور تاغ أودونوفان، أستاذ، نائب مدير، رئيس قسم الهندسة في جامعة هيريوت وات في دبي، إن الفعالية تعرض الجوانب الممتعة التي تنطوي عليها هندسة الطيران والهندسة الميكانيكية والذكاء الاصطناعي لتمكين الزوار من مختلف الأعمار من التعرف على التقنية والهندسة بطريقة مختلفة وممتعة، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي يسلط الضوء على الابتكار والمعرفة. وقال عبد المنعم محمد، طالب بالسنة الثالثة في الجامعة البريطانية في دبي، تخصص الذكاء الاصطناعي: «حضرنا اليوم كمتطوعين لدعم الجامعات البريطانية المختلفة خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ونعرض للزوار العديد من الفعاليات الهندسية بطريقة سهلة وممتعة مثل كيفية قيادة طائرات الدرون وكيفية تجميع قطع السيارات الإلكترونية المصغّرة وطباعة السيارات ثلاثية الأبعاد، وتنظيم سباق السيارات بين الزوار لزيادة الحماس والمرح». فيما قالت الطالبة رغدة ياسر من قسم الذكاء الاصطناعي في الجامعة البريطانية في دبي، إن «المشاركة في إكسبو 2020 دبي مليئة بالحماس، فنحن اليوم ننقل للزوار ما تعلمناه في الجامعة عن كيفية تجميع الروبوت وطائرات الدرون بشكل سهل ومبسط بعيداً عن التعقيد».