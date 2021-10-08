محمد بن راشد: سننجح في المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متابعيه على «إنستغرام» أمس عبر وسم «#ومضات_قيادية» لقطات لإمارة دبي تعكس نهضتها العمرانية، ولقطات من حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي».

فيديو صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم على حسابه في انستغرام، يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والقيادية..#نتصدر_المشهد#ومضات_قيادية pic.twitter.com/jVN21n6J7U — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 8, 2021

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفيديو، وعبر الوسم الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية: «قلت لكم في الماضي إننا سننجح، وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز، وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل والحضور، وعلى التواصل والتفاعل والتعايش والتعاون مع الآخرين في كل الثقافات.. نعم.. كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل».