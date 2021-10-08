سيف بن زايد يهنئ الطنيجي باختياره رئيساً لـ«الملحقين الشرطيين في أميركا»

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم محمد الطنيجي، الملحق الشرطي لوزارة الداخلية الإماراتية في الولايات المتحدة، باختياره رئيساً لجمعية الملحقين الشرطيين في أميركا (ILEA). وتمنى سموه له التوفيق والنجاح.

مبروك اختيار الملحق الشرطي لوزارة الداخلية الإماراتية في الولايات المتحدة المقدم محمد الطنيجي، رئيساً لجمعية الملحقين الشرطيين في أمريكا ILEA والتي تضم 120 عضواً من 38 دولة، متمنين له التوفيق والنجاح pic.twitter.com/jvd874gi5H — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) October 8, 2021

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «مبروك اختيار الملحق الشرطي لوزارة الداخلية الإماراتية في الولايات المتحدة المقدم محمد الطنيجي، رئيساً لجمعية الملحقين الشرطيين في أمريكا ILEA والتي تضم 120 عضواً من 38 دولة، متمنين له التوفيق والنجاح».