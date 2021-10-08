تفاهم بين «صحة» و«ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع «ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» (APKD)، وهي منظمة غير ربحية مقرها في ولاية أوهايو الأميركية، بهدف مضاعفة جهودهما المشتركة الهادفة إلى تعزيز فرص حصول المرضى على تبرعات بالكُلى وزراعتها، وذلك بعد تعاونهما المشترك الناجح في تسهيل إجراء عمليات تبرع تبادلية بالكُلى، إذ يتشارك الجانبان بهدف رئيس يتمثل في زيادة فرص التبرع بالكُلى وتسهيل عمليات نقلها وزرعها للمرضى المحليين والدوليين المصابين بأمراض الكُلى.

وستشهد هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعاوناً وثيقاً بين «صحة» وبين «ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» لإنشاء برنامج تبرع تبادلي بالكُلى في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تسهيل فرص زرع الكُلى لمرضى الفشل الكلوي الباحثين عن كُلى مطابقة لهم من دولة الإمارات أو خارجها.

وقال الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: إن بناء علاقات وشراكات مثمرة مع مؤسسات رائدة عالمياً يعد من أهم الركائز الأساسية لنمو«صحة» وتطورها المستمر كمنظومة رعاية على مستوى العالم.

وأضاف: أن التعاون بين «صحة» و«ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى» سيسهم في ترسيخ قدرة «صحة» على تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بصورة كبيرة، ويتيح أمامها فرصاً كبيرة للتحوّل بخدمات رعاية الكُلى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وبدوره، قال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة في دولة الإمارات، والمدير التنفيذي الطبي في «صحة لرعاية الكلى» إن التعاون المحلي والدولي يعد مفتاح نجاحٍ للتبرع التبادلي بالكُلى.

وذكر أن دولة الإمارات تفخر بمنظومتها الراسخة وشركائها في قطاع الرعاية الصحية، والذين سيكونون جزءاً محورياً في إنشاء هذا البرنامج وإطلاقه، معرباً عن سعادة شركة «صحة» بتأسيس شراكة طويلة المدى مع «ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى».

وفي إطار الاتفاقية، ستستفيد «صحة لرعاية الكلى» التابعة لشبكة «صحة»، والوجهة الرئيسة لرعاية أمراض الكُلى وعلاجها في أبوظبي، من فرص المشاركة في برامج تدريبية حول تطبيقات أنظمة المعلومات الصحية، بما في ذلك «مطابقة الكلى» (KidneyMatch)، وتطبيق التبرع التبادلي من «ائتلاف التبرع التبادلي بالكُلى»، إلى جانب الاستفادة من المنشورات والدراسات العلمية والتعليمية، ومن تبادل الخبرات الطبية والفنية والإدارية.

وخلال زيارة إلى دولة الإمارات قام بها مؤخراً الدكتور ألفن روث، مخترع الخوارزمية والداعي إلى استثمار النظريات الاقتصادية الحديثة في إيجاد حلول ملموسة لمشاكل المجتمع: تُمثل أمراض الكُلى مشكلة عالمية، وتتطلب بالتالي حلاً عالمياً.

فارق إيجابي

قال الدكتور مايكل ريس، الرئيس التنفيذي في «ائتلاف التبرع التبادلي بالكلى»: «بفضل الرؤية المتقدمة للقيادة في دولة الإمارات، والتزامها برعاية مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب حرصنا على توفير عمليات زرع الكُلى لكل مريض محتاج في جميع أنحاء العالم، ستتيح لنا هذه الشراكة إحداث فارق إيجابي ومساعدة المزيد من المرضى حول العالم. نحن سعداء بهذه الاتفاقية مع «صحة» أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتي ستسهم في تعزيز جهودها المبذولة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتوفير أفضل العلاجات للمجتمع، فضلاً عن مساهمتها الإيجابية في عمليات التبرع بالكُلى ونقلها وزراعتها والأبحاث الدولية التي تدعم خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي».