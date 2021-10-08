تشديد الرقابة على الأعلاف الحيوانية المستوردة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تشديد الرقابة على كافة أنواع الأعلاف الحيوانية المستوردة من خارج الدولة لضمان جودتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة الشحنات القادمة إلى الدولة.

وتقوم الهيئة ممثلة في إدارة الإنتاج الحيواني بقطاع الثروة الحيوانية بتنفيذ الإجراءات الخاصة باستلام شحنات أعلاف الحشائش التي يتم توريدها لمراكز توزيع الأعلاف التابعة للهيئة في مناطق الإمارة الثلاث والتي تتضمن التحقق من المستندات المصاحبة للشحنات ومطابقة الشحنات ظاهرياً لمتطلبات الجودة والمتطلبات التعاقدية ومن ثم تجميع العينات وإرسالها لمختبرات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للتحقق من سلامة وجودة الأعلاف وفقاً للمواصفات النافذة والشروط التعاقدية مع الشركات الموردة وبناء على مخرجات العمليات المذكورة يتم اتخاذ القرار بقبول الشحنات أو رفضها قبل توزيع الشحنات المقبولة على المستفيدين.

وقالت الهيئة ،إن جميع الأعلاف التي يتم بيعها لمربي الثروة الحيوانية تخضع لبرنامج صارم من الرقابة يضمن سلامتها حتى تصل إلى المربين في المزارع والعزب المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي وبعض مناطق الإمارات الشمالية، حيث تمر الأعلاف بعمليات فحص ومراقبة متعددة المراحل للتأكد من سلامتها وجودتها وتخضع لتحاليل مخبرية للتحقق من صلاحيتها وجودتها بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة للمخازن والمستودعات.

وأكدت الدائرة خلال ملتقى مع مربي الثروة الحيوانية نفذته عن بُعد أن كافة الأعلاف الحيوانية التي يتم اعتمادها ودخولها للدولة تتميز بمواصفات عالمية وجودة متميزة وذات قيمة غذائية عالية وأي شحنات غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها ومنع دخولها إلى الدولة مؤكدة حرصها على التواصل مع المستفيدين واستقبال أي شكاوى تخص الأعلاف الحيوانية والتعامل معها فوراً وبمنتهى الجديدة لضمان صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

تقرير

وفقاً للتقرير الإحصائي للعام الماضي 2020 فقد بلغ عدد المسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف نحو 18.514 مربياً في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وقد استحوذ مربو الثروة الحيوانية في العين على ما نسبته 62.7% من إجمالي كميات الأعلاف المباعة للمسجلين ضمن برنامج دعم الأعلاف، حيث بلغ إجمالي ما حصلوا عليه نحو 739.813 طناً من أعلاف الجت والأنواع الأخرى، في حين حصل المستفيدون من برنامج دعم الأعلاف في منطقة الظفرة على نحو 238.814 طناً بنسبة 20.2% من إجمالي الأعلاف المباعة على مدار العام، أما أبوظبي فقد حصل المستفيدون فيها على نحو 178.598 طناً من الأعلاف.