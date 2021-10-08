افتتاح مختبر الشارقة المركزي لتحليل عينات «PCR»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة أمس الأول، مختبر الشارقة المركزي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي الميداني بمنطقة الزاهية بالشارقة الذي يعد واحداً من أحدث المختبرات لتحليل عينات «PCR» والدم. ويشكل المختبر المتخصص في تحليل عينات «PCR» الذي يعمل على مدار الساعة رافداً مهماً للقطاع الصحي في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية وفي عمليات الرصد والتقصي لفيروس «كورونا» وما يشملها من خطوات استباقية ووقائية، وتتضمن خدماته كافة أنواع التحاليل الإكلينيكية والجرثومية والبيولوجية.

وأكد اللواء الشامسي أهمية مختبر الشارقة المركزي الذي يشكل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية ولدعم المستشفيات التخصصية بإمارة الشارقة والإمارات الشمالية بشكل عام لمزاياه المتطورة وفق أعلى معايير الجودة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولوية قصوى وفق خطى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور علاء أخرس مدير العلاقات الحكومية في شركة «طموح» للرعاية الصحية أن القدرة الاستيعابية للمختبر تصل إلى 25 ألف عينة يومياً ويمكن مضاعفة الرقم وفق الحاجة ويتم العمل في هذا المختبر من خلال نخبة من أطباء التحليل وفنيين يبلغ عددهم 71 طبيباً وفنياً إلى جانب طاقم إداري وتشغيلي مدرب ومؤهل لهذا النوع من المختبرات.