مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: 3000 مبنى أخضر خلال 16 شهراً

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة، ممثلة في مركز سعادة المتعاملين، تمكنت خلال الفترة من 31 يناير 2020 ولغاية 31 مايو من العام الجاري، من ترخيص ما يزيد على 3000 مبنى ضمن مشروع بارجيل للمباني الخضراء.

وقال منذر الزعابي في حواره مع «الاتحاد»، إن المباني السكنية الخاصة ضمن مشروع بارجيل، تمثل أكثر من 60% من نسبة التراخيص التي تم إصدارها، ليصل بذلك عدد المباني المرخصة إلى أكثر من 1800 مبنى سكني في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة.

وقال منذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: «بجانب تلك المباني السكنية، تأتي المباني الحكومية والمستودعات وسكنات العمال والمكاتب مختلفة الاستعمال ومباني الشقق السكنية أيضاً».

وذكر أن أعداد المعاملات المعتمدة بموجب مشروع بارجيل وفق إحصائيات إدارة المباني التابعة للدائرة، وذلك منذ 1 يناير العام الجاري ولغاية 31 مايو الماضي، بلغت 706 رخص بارجيل، تضمنت مباني سكنية وفللاً خاصة ومباني حكومية ومباني تجارية واستثمارية وصناعية.

وأشار إلى أنه في العام الماضي بلغت أعداد المعاملات المعتمدة 1136 رخصة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحقق تلك المباني انخفاضاً في نسب استهلاك الماء والكهرباء بحدود قد تصل إلى 30%، حيث يتطلب الأمر التحقق من تلك النسب مرور وقت على تشغيل المباني وهي في أغلبها تحت الإنشاء أو منجزة.

منذر الزعابي

وعن إقبال الأهالي على الفلل السكنية ضمن مشروع بارجيل، للاستفادة من التقنيات والمواصفات المقدمة، ذكر الزعابي أن هذه الاشتراطات إلزامية ويتم توضيح سبب الإلزام لأصحاب تلك المباني، من خلال بيان الفائدة التي ستعود على مالك المبنى بعد اعتماد المواصفات والاشتراطات الجديدة التي ستطبق على المبنى في المستقبل.

وذكر منذر الزعابي أن أعداد المعاملات التي تم تسلمها عبر خدمة «واتس آب» منذ أغسطس 2020 حتى يونيو 2021، بلغت 36666 معاملة.

وأضاف: «وعن النصف الأول من العام الجاري بلغ 81153 معاملة عبر (واتس آب)، ما سهل على جميع المتعاملين إنجاز واستكمال المعاملات المختلفة التي يتم استقبالها عبر الأرقام المحددة لهذه الخدمة والعمل بها وفق الإجراءات المعتمدة في الدائرة».

وذكر أن عدد المعاملات التي تم إرسالها عبر التعاون مع «مجموعة بريد الإمارات» بلغ خلال العام الماضي 1767 معاملة إلى مختلف المواقع المعنية بالمتعاملين، وذلك للتسهيل عليهم لتسلم المعاملات المنجزة من دون عناء التوجه إلى مقر الدائرة.

وأضاف: «فيما بلغت خلال بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو الماضي 572 معاملة، وذلك لتقديم خدمات متميزة للجمهور المتعامل عبر التنسيق مع الجهات وتعزيز التعاون بما يتوافق مع طبيعة عملها ومع استراتيجية الحكومة».

وأكد الزعابي أن مختلف الخدمات والمشاريع التي تعتمدها دائرة بلدية رأس الخيمة، تأتي لتقديم الطلبات وإنجازها بكل سلاسة ويسر، والتي تهدف إلى خدمة ومصلحة المتعامل بالدرجة الأولى، لكي يحظى بخدمات متميزة وراقية وفق أعلى المستويات، وتمكينه من إنجاز معاملاته في أقل وقت وجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين.