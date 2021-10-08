5692 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

حررت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة 5692 مخالفة بيئية خلال تسعة أشهر، من يناير الماضي وحتى 21 من سبتمبر الجاري، وقد تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة. وأكد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أهمية وضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح أن دوريات «راقب» التابعة للدائرة سجلت (5692) مخالفة، وأبرز المخالفات التي سجلت هي البند رقم (1) بعدد 3195، وهو إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات والفضلات في الميادين العامة، وبند رقم (31) بعدد 950 الخاص بإشعال النيران أو الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك. وبند رقم (41) بعدد 205 وهو تسرب المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط السكني خارج شبكة الصرف الصحي. وأشار إلى أن أكثر المخالفات تركزت في منطقة جبل جيس تليها المعمورة ومنطقة المعيريض والنخيل وأخيراً منطقة رأس الخيمة، والتي يتم توزيع دوريات «راقب» فيها حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق وتشمل كافة مناطق رأس الخيمة، موضحاً أن الدائرة تسعى جاهدة إلى نشر الوعي والثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص على خلق بيئة صحية مستدامة، وجعل إمارة رأس الخيمة نظيفة وغير ملوثة جمالياً. وحذرت الدائرة الجمهور من إلقاء القمامة من السيارات خلال السير على شوارع الإمارة، مؤكدة أن الدوريات الرقابية تقوم إلى جانب رصد المخالفات بتوعية أفراد الجمهور وتعريفهم بأضرار هذه المخالفات على البيئة. كما أن الدائرة وفرت الحاويات المطلوبة في المناطق الطبيعية، إلى جانب توفير حاويات معدنية لجمع بقايا فحم الشواء في المناطق البرية والشواطئ على وجه الخصوص.

وأوضح العاملون بوحدة الرقابة أن الدوريات الرقابية تقوم بدورها المنوط بها للحافظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق الطبيعية، التي أصبحت مقصداً مهماً للزوار والسياح من خارج الإمارة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمسطحات الخضراء المنتشرة في عدد من مناطق الإمارة.