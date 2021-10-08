مترو باريس.. هدية إكسبو 1900

أحمد مراد (القاهرة)

مع مشارف القرن العشرين، وتحديداً في عام 1900 استضافت العاصمة الفرنسية «باريس»، نسخة جديدة من معرض إكسبو الدولي، تحت شعارات متعددة، منها «الاحتفال بإنجازات القرن المنتهي»، و«تسريع عملية التطور والتحديث في القرن الجديد»، و«فتح الباب أمام استشراف مستقبل البشرية في القرن الجديد».

وأُقيم المعرض، خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 12 نوفمبر، وامتد موقعه على طول ضفتي نهر السين من برج إيفل وشامب دي مارس إلى إسبلاناد ليه انفاليد، بمساحة قُدرت بـ 112 هكتاراً، وأُضيف للموقع قسم جديد بمساحة 104 هكتارات للمعارض الزراعية، وبعض الهياكل الأخرى في منطقة «بوا دي فينسين»، لتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 216 هكتاراً.

إنجازات وابتكارات

ارتبط معرض «إكسبو باريس 1900» بالعديد من المشروعات والإنجازات والابتكارات التكنولوجية والهندسية والمعمارية، أبرزها عجلة باريس الكبرى، والرصيف المتحرك، ومحركات الديزل، والأفلام الحوارية، والسلالم المتحركة، والتليفون، وأول مسجل صوت مغناطيسي.

وجهت السلطات الفرنسية آنذاك دعوات المشاركة في معرض «إكسبو باريس 1900» إلى 56 دولة في جميع أنحاء العالم، وقبلت الدعوة 40 دولة، وأنشئ شارع الأمم على ضفاف نهر السين بين ساحة الأنفليد وشامب دي مارس لإقامة أجنحة الدول المشاركة في المعرض الذي استقبل ما يقارب 50 مليون زائر من داخل فرنسا وخارجها. وتمثل المشروع الأبرز الذي ارتبط بمعرض «إكسبو باريس 1900»، ووصف بأنه «مشروع القرن»، الذي توج المعرض العالمي، في الخط الأول من مترو باريس العملاق الذي اُفتتح بعد انطلاق فعاليات المعرض بثلاثة أشهر، وبالتحديد في 19 يوليو، وشكل أهم هدايا «إكسبو 1900» للشعب الفرنسي وزوار عاصمة الفن والنور «باريس»، حيث أصبح فيما بعد أحد أبرز المعالم الحضارية في باريس، ودائماً ما يجذب نمطه المعماري المتجانس زوار العاصمة الفرنسية.

ويعود تاريخ إقرار مشروع مترو باريس إلى 20 أبريل 1896، أي قبل انطلاق معرض «إكسبو باريس 1900» بأربعة أعوام فقط، وبدأت أعمال تنفيذ المشروع العملاق في الرابع من أكتوبر 1898، ونُفذ في إطار معاهدة بين مدينة باريس وشركة سكك حديد مترو باريس، التي كان يمتلكها المعماري البلجيكي، البارون إمبان.

وبلغ طول الخط الأول لمترو باريس 16.5 كيلومتر بين بورت مايو وبورت دو فانسان، وضم 25 محطة، وفي فترات لاحقة شهد الخط الأول لمترو باريس تطورات وتجديدات هائلة، ومثل باكورة إنجازات ومشروعات شبكة مترو متكاملة وعملاقة نُفذت فيما بعد، وتعد من أعرق شبكات المترو في العالم.

4.13 مليون راكب يومياً

حالياً، يتألف مترو باريس من 16 خطاً أغلبها تحت الأرض بإجمالي أطوال 219.9 كيلومتر، وتضم 303 محطات، ويفصل بين المحطة والأخرى 548 متراً، وبعض المحطات بُنيت في شكل جسور فوق الطرقات، وبعض المحطات الأخرى بُنيت على الأرض.

وبحسب إحصائية صدرت في عام 2011، تنقل شبكة مترو باريس بخطوطها الـ 16 حوالي 4.13 مليون راكب يومياً، أي أكثر من مليار ونصف المليار راكب في السنة. علماً بأن الخط الأول وحده ينقل 207 ملايين راكب سنوياً، بمعدل 725 ألفاً يومياً.

ومنذ الثالث من نوفمبر عام 2011، أصبح الخط الأول والخط الرابع عشر من مترو باريس يعملان آلياً كلياً، أي يعملان من دون سائق.