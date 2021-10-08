لوحات جوية في «إكسبو».. إبداع «السهام» بين السماء والأرض

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استمتع زوار «إكسبو 2020 دبي» بالعرض الجوي لفريق السلاح الملكي البريطاني الشهير «السهام الحمر»، الذي حلق في الرابعة عصر أمس ولمدة 20 دقيقة، فوق موقع المعرض، وقدم تشكيلات متنوعة أبهرت الزوار من مختلف الأعمار من حيث الدقة والعمل الجماعي.

وتأتي مشاركة فريق السهام الحمر بالعرض الاستثنائي احتفالاً بالأسبوع الأول من إكسبو ولتسليط الضوء على برنامج الأحداث والعروض المثيرة في جناح المملكة المتحدة طيلة فترة انعقاد الحدث، حيث قام المهندسون والطيارون قبل العرض بتقديم حدثاً تفاعلياً حول مزيج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي تساهم في تشغيل الطائرات على الأرض وتحليقها بدقة في السماء، فيما قام طيارو الفريق بالحضور إلى جناح المملكة المتحدة لمقابلة الجمهور.

وقال قائد الجناح دايفد مونتينيجرو، الضابط القائد لفريق الاستعراضات التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني: «يقدم معرض إكسبو فرصة مثالية للسهام الحمراء للانضمام إلى مشاركة المملكة المتحدة في الحدث والمساعدة في إبراز بريطانيا العالمية لآلاف الأشخاص من خلال ديناميكية عرضنا الجوي». وأضاف مونتينجرو، «أن الابتكار والدقة هما أساس العرض الجوي للسهام الحمراء، مما يعكس الفكرة الملهمة لجناح المملكة المتحدة المذهل في إكسبو».