الرئيس الكولومبي يستقبل وفد «الداخلية»

بوجوتا (وام)

استقبل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز وفداً من وزارة الداخلية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، وخلال اللقاء الذي جرى بحضور سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.

وأعرب الرئيس ماركيز عن تقديره العميق للزيارة، وحرص البلدين الصديقين على تمتين علاقاتهما وفق أعلى المستويات. وتقديراً لدور الإمارات في تعزيز الأمن الدولي المشترك منح الرئيس الكولومبي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، ومرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول، وسام الشرطة الوطنية الكولومبية للعمل الاستثنائي المتميز فوق العادة من الطبقة العليا، والملحق الشرطي المقدم محمد جمعة الطنيجي، وسام الشرطة الكولومبية الوطنية للخدمة المتميزة من الطبقة العليا، ونائب الملحق الشرطي الإقليمي المقدم سعيد الهام الظاهري وسام الشرطة الكولومبية الوطنية للخدمة المتميزة من الطبقة العليا.

وقام الجنرال خورخي لويس فارجاس مدير عام الشرطة الوطنية الكولومبية، بتسليم وسام الشرطة الوطنية الكولومبية للعمل الاستثنائي المتميز فوق العادة من الطبقة العليا، وهو أعلى وسام في الشرطة الكولومبية، تقديراً لدور الإمارات في تعزيز الأمن الدولي المشترك.