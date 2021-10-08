«دورية السعادة» توعي موظفي «أدنوك»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم فريق دورية السعادة بشرطة أبوظبي التوعية بحملة «درب السلامة» وبالقانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي خلال محاضرة عقدها لموظفي حقل شاه بشركة أدنوك للغاز الحامض، وتضمنت عرضاً لصور وفيديوهات توعوية عن الحوادث المرورية ومخاطر الطريق.

وركزت المحاضرة في محورها الأول على تحليل وشرح أهداف حملة «درب السلامة» والتوعية بمخاطر مفاجآت الطريق، مؤكدة أهمية التركيز والانتباه وعدم استخدام الهاتف حتى لا يتشتت ذهن السائق أثناء القيادة والتسبب في الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير وتجاوز الإشارة الضوئية، ووقوع الحوادث كما حذرت المحاضرة من مخاطر الانشغال بتناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أو الانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى فقدان التركيز، وانحراف المركبة وهي أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية الخطرة.

وقدم فريق دورية السعادة في المحور الثاني نبذة تعريفية عن القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي ومسببات الحوادث المرورية والمخالفات والغرامات، وتضمن المحور شرحاً لمخاطر السلوكيات السلبية التي يمكن أن تصل قيمة فك حجز المركبة لـ50 ألف درهم.

كما قدم فريق الدورية في المحور الثالث نبذة تعريفية عن دورية السعادة ومهامها ومبادراتها ومشاركاتها المختلفة مؤكداً أهمية اتباع قوانين السير للحد من الحوادث المرورية والالتزام التام بالقواعد والأنظمة أثناء القيادة لتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج دورية السعادة الدوري وجولاتها الميدانية ومبادراتها التي ترسخ قيم الإيجابية وتسهم في التوعية بالقوانين والأنظمة المرورية وتخللها توزيع البروشورات التوعوية الذكية عن قواعد السير والمرور لموظفي حقل شاه.

وكرمت إدارة حقل شاه بشركة أدنوك دورية السعادة على جهودها المتميزة في نشر الوعي المروري لموظفي الحقل.