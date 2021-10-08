«إسعاد شرطة دبي» تضم كلية أبوظبي للإدارة لخياراتها التعليمية

دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية شراكة مع «كلية أبوظبي للإدارة»، تقدم بموجبها الكلية وبشكل حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً على الرسوم الدراسية بنسبة 20%، للطلبة الجدد، وخصماً بنسبة 10% للطلبة السابقين، وذلك على جميع برامج الماجستير المعتمدة لديها، وفي التخصصات كافة.

وتمتد فترة الاتفاقية لمدة عام كامل قابلة للتجديد، تلتزم خلالها الكلية بتقديم الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بينما تقوم لجنة بطاقة إسعاد بالإعلان عن عرض الكلية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلامية وتطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

​وتعد كلية أبوظبي للإدارة إحدى مؤسسات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهي من المؤسسات العلمية التي تخدم تطوير وتنمية رأس المال البشري في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير مجموعة من برامج الدراسات العليا، والمتمثلة في ماجستير إدارة الأعمال وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، وماجستير القيادة والتطوير المؤسسي، وماجستير العلوم في تحليل الأعمال، وجميع البرامج معتمدة من وزارة التربية والتعليم وشؤون التعليم العالي.