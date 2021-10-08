جون كيري يشيد بمبادرة الإمارات لـ«الحياد المناخي»

دبي (الاتحاد)

ثمن جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإكسبو 2020 دبي، لتفعيل الحراك لمكافحة تغير المناخ، ودعا العالم إلى استلهام مبادرة «الحياد المناخي بحلول 2050» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تحقيق الحياد المناخي والوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وقال كيري: «نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على التنظيم الاستثنائي لإكسبو 2020 دبي، ولاستخدامها هذا الحدث الدولي لجذب انتباه العالم إلى التغيرات المناخية وأهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تهدد الجميع».

وأضاف: «أود أن أوجه التحية لدولة الإمارات لإطلاقها مبادرة «الحياد المناخي بحلول 2050»، وهي المبادرة التي أشجع كافة دول العالم على استلهامها لوضع رؤية مستقبلية تحقق أهداف التحول المناخي في العالم»، لافتاً إلى الآثار المدمرة التي تعيشها البشرية اليوم جرّاء المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات الناتجة عن الاحتباس الحراري والتي أصبحت تهدد مستقبل البشرية.

وتطرق كيري أيضاً إلى قمة ميلان التي انعقدت الأسبوع الماضي في إيطاليا تحت شعار «شباب من أجل المناخ»، داعياً الشباب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المناخ والحفاظ على البيئة حمايةً لمستقبلهم. وطالب كيري الشباب أيضاً بالعمل المشترك من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبّر كيري في كلمته عن أمله في أن تسهم قمة المناخ التي ستعقد في 26 نوفمبر المقبل بمدينة غلاسكو الإسكتلندية، في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي للتغيرات المناخية.