توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط غرباً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:36 والمد الثاني عند 03:31 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني عند الساعة 21:07. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند 10:58 والمد الثاني عند 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:04.