«الطاقة الدولي» يشيد باستراتيجية الإمارات لتحقيق حياد المناخ

الرياض (وام)

أشاد المنتدى الدولي للطاقة الذي يتخذ من الرياض مقراً له بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونوه المنتدى في بيان صحفي، أمس، إلى أن الإمارات هي أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هذه المبادرة. وجاء هذا الإعلان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المعني بتغير المناخ، (COP26) الذي ستستضيفه المملكة المتحدة الشهر المقبل. وبهذا الإعلان تنضم الدولة إلى الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وكندا وتشيلي التي أعلنت مبادرات مماثلة. وقال الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة، جوزيف ماكمونيجل: «إن منتدى الطاقة الدولي يشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلانها لهذا الهدف الطموح، وهو أول إعلان من هذا القبيل من قبل دولة خليجية مصدرة للنفط». وأضاف ماكمونيجل: «يسلط هذا الضوء على أن هناك مسارات متعددة يمكن للدول أن تسلكها للوصول إلى هدفها المتعلق بالمناخ».