محمد بن زايد: جناح السعودية في «إكسبو» يجسد التقدم والازدهار

دبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي.

كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى جناح المملكة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين.

محمد بن زايد خلال جولته في جناح المملكة يرافقه منصور بن زايد بحضور تركي بن ​​محمد بن فهد

وتعرف سموه خلال جولة له في الجناح -الذي يعد ثاني أكبر جناح في معرض إكسبو 2020 دبي بمساحة تبلغ 13.059 متراً مربعاً ويقع في منطقة الفرص- على رؤية المملكة الملهمة لمستقبل مشترك ومشاريعها الطموحة ضمن أربع ركائز رئيسية تشمل: المجتمع الحيوي والطبيعة والتراث والفرص الاستثمارية إضافة إلى ما يجسده الجناح من تاريخ المملكة العريق وما حباها الله به من مناظر طبيعية متنوعة بجانب مساحات للطاقة والاستدامة.

محمد بن زايد يطلع على بعض المعروضات في الجناح يرافقه منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون بحضور تركي بن ​​محمد بن فهد وتركي الدخيل

واستمع سموه من القائمين على الجناح من الشباب السعوديين إلى شرح حول أقسام الجناح ومحتوياته وتقنياته الضوئية التفاعلية المتقدمة.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الذي يقدم محتوى إبداعياً ثرياً يجسد ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، مشيراً إلى أن الجناح يزهو بتاريخ المملكة العريق ومشاريعها الملهمة ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل.

محمد بن زايد خلال الجولة بحضور تركي بن ​​محمد بن فهد

كما أبدى سموه سعادته برؤية الكوادر الوطنية السعودية المتميزة من الشباب والشابات القائمين على الجناح الذين يستقبلون الزوار بالعديد من لغات العالم، مشيراً إلى أن الشباب السعودي مبدع ومتمكن في جميع الميادين ويمثلون قيم المملكة الأصيلة خير تمثيل وينقلون صورتها المشرقة إلى العالم.

وأشار سموه إلى أن جناح المملكة يشكل إضافة نوعية متميزة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً التوفيق لمشاركة المملكة في هذا الحدث الدولي.

محمد بن زايد يعاين عدداً من المعروضات بحضور منصور بن زايد وتركي بن فهد وتركي الدخيل وعدد من المسؤولين

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.