لزيارة «إكسبو 2020 دبي.. 6 أيام إجازة لموظفي حكومات الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة

إمارات الدولة (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمنح موظفي حكومة عجمان إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم لإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية في هذا الحدث العالمي الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022.

كما وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمنح موظفي حكومة الفجيرة، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام، لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي.

ووجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمنح موظفي حكومة أم القيوين، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 8 أيام، لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم للمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في الحدث العالمي.

كما وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمنح موظفي حكومة رأس الخيمة، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لزيارة «إكسبو 2020 دبي» والاطلاع على أهم التجارب والابتكارات التي يقدمها هذا الحدث العالمي باعتباره منصة لتواصل العقول وصنع المستقبل.

ويعكس توجيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بخصوص منح هذه الإجازة الاستثنائية حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تحقيق الأهداف المرجوة من استضافة هذا الحدث العالمي والمتمثلة في تعزيز التلاقي الثقافي والحضاري بما ينسجم مع دور الإمارات ورؤيتها لبناء جسور التعاون الإنساني وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة.

وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن منح موظفي حكومة الشارقة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أيام، وذلك لزيارة إكسبو 2020 دبي مع عائلاتهم، وتأتي هذه الإجازة لاستفادة الموظفين وعائلاتهم من التجارب الثقافية والعلمية التي يطرحها الحدث العالمي الذي تستضيفـه الدولة.