عروض من «اتصالات» لزوّار «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «اتصالات» عن إطلاق مجموعة واسعة من العروض الحصرية والمزايا بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي. وتقدم اتصالات خط الزوّار من فئة Premium بقيمة 125 درهماً ليشمل تذكرة دخول ليوم واحد إلى إكسبو 2020 دبي، و6 جيجابايت من البيانات، و120 دقيقة من المكالمات المرنة، و5 ساعات واي فاي مجانية، وخصم بقيمة 100 لدى تاكسي كريم، وباقة مكالمات غير محدودة عبر الإنترنت باستخدام تطبيقGoChat Messenger، وعروض «اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً» من تطبيق بسمات. بينما يشمل خط الزوّار من فئة Premium+ بقيمة 200 درهم تذكرة واحدة للدخول المتعدد إلى معرض إكسبو 2020 دبي، و22.5 جيجابايت من البيانات، و525 دقيقة من المكالمات المرنة، و30 ساعة واي فاي مجانية، وخصم بقيمة 100 لدى تاكسي كريم، وباقة مكالمات غير محدودة عبر الإنترنت باستخدام تطبيقGoChat Messenger، وعروض «اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً» من تطبيق بسمات.