1000 أسرة تستفيد من مساعدات «منار الإيمان الخيرية»

عجمان (الاتحاد)

تسلمت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، مواد عينية غذائية من مؤسسة الشيخ حميد الخيرية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الجهات الخيرية لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين. وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية: إن هذه المساعدات الغذائية، استفاد منها نحو 1000 أسرة متعففة من المحتاجين والأيتام والهيئة التدريسية بالمدارس التابعة للمؤسسة، مؤكداً أهمية التعاون بين الجمعيات الخيرية الذي اعتبره نهج العمل الإنساني في الإمارات، وأحد عوامل الريادة التي تتسم بها الدولة في مجال العطاء والتنمية.