سفير الدولة يشارك في حفل استقبال وزير خارجية الأرجنتين الجديد

بوينس آيرس (وام)

شارك سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، في حفل الاستقبال الذي أقامه معالي سانتياغو كافييرو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، بقصر سان مارتين في العاصمة بوينس آيرس، وذلك بمشاركة سفراء الدول المعتمدين لدى الأرجنتين. وقدم السفير خلال الحفل التهنئة لمعالي الوزير بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، إلى معالي كافييرو، وتمنياته لحكومة وشعب الأرجنتين المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة. ورحب بمشاركة الأرجنتين في «إكسبو 2020 دبي»، والتي ستساهم بتوطيد ودفع عجلة العلاقات الثنائية بين البلديـن إلى الأمام.