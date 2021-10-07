الإمارات وفنلندا تبحثان سبل تعزيز التعاون الفضائي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت وكالة الإمارات للفضاء وفداً فنلندياً رفيع المستوى في مقرها في أبوظبي، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين الصديقين. وضم الوفد الفنلندي كلاً من ماريان نيسيلا سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة مينا بالمروث مديرة المركز الفنلندي للتميز في أبحاث الفضاء المستدام. وناقش الجانبان مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في علوم وتكنولوجيا الفضاء والبحث والتطوير وغيرها. وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز العمل معاً لتحفيز الابتكار في قطاع الفضاء وتبادل المعارف والخبرات في هذا الشأن. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المهتمة بالقطاع الفضائي حول العالم، ضمن جهودها لزيادة جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الفضاء الوطني لضمان تطوره واستدامة نموه.