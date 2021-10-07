حلقة نقاشية افتراضية حول «تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة»

دبي(الاتحاد)

نظَّمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، مساء أمس الأول حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة»، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.

شارك في الحلقة النقاشية أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليل، كما شارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: أحمد عبدالله الشحي، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة: إن مشاركة المختصين والمهتمين من الجمهور في الحلقة النقاشية ساهم في إثراء مناقشة محاور الحلقة التي ركزت على تعزيز عمل المواطنين واستغلال مواهبهم في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الهيئات والدوائر الثقافية في تنمية الأنشطة الثقافية والفنية، وتعزيز عمل المواطنين واستغلال مواهبهم في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية مثل «التراث الثقافي والطبيعي والمسرح والفكر والابتكار والإنتاج والتوزيع والنشر والترويج، بالإضافة إلى الكتب والصحافة وفنون الأداء والاحتفالات والإعلام المسموع والمرئي والفنون البصرية والتصميم والخدمات الإبداعية».