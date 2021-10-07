320 متطوعاً يتسلقون جبال حتا

دبي (الاتحاد)

نظمت مبادرة الروح الإيجابية فعالية رياضية لتسلّق جبال حتا، ضمن مساعي المبادرة للتعريف بالأماكن السياحية في دبي.

وتسلّق جبال حتا 320 متطوعاً من موظفي شرطة دبي، ضباطاً وأفراد ضباط ومدنيين وأصحاب همم، وأفراد من نادي نافي الرياضي في رحلة استغرقت 3 ساعات صعوداً ونزولاً، وذلك تنفيذاً لأهداف المبادرة المجتمعية الرياضية «الروح الإيجابية».

وأشاد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، بإنجاز المتسلّقين وتمكنهم من تحقيق هدفهم، ورفع شعار القيادة العامة لشرطة دبي، وشعار كل من المبادرة، ومجلس أصحاب الهمم، وشعار إكسبو 2020 على القمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعزز أهداف «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وأوضحت فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، أن الفريق نجح في تحقيق هدف المبادرة بقيادة الرقيب أول عبدالرحمن محمد والعريف مصطفى عفيف الدين مصطفى، مشيرة إلى أن رحلة الوصول إلى القمة استغرقت 3 ساعات، متسلحين بروح الإرادة والإصرار والصبر والتحمل لإبراز جمال ومعالم إمارة دبي.